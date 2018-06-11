Вчера утонули двое николаевцев – спасатели просят быть осторожными во время купания

В Николаеве на Намыве 10 июня утонули два человека.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
В районе дома по адресу улица Леваневцев, 4 горожане обнаружили тело 23-летнего парня. А примерно через два часа, в районе пирса по улице Лазурная, 4, обнаружили тело погибшего мужчины, которому было примерно 30-40 лет.
Ранее сообщалось, что на этом же месте в акватории лимана утонул 25-летний парень.
«Такая ситуация вызывает беспокойство, ведь лето только началось, а еженедельно регистрируются чрезвычайные события на воде. Уважаемые граждане! Помните – нарушение правил безопасности на воде приводит к трагическим последствиям. Ни в коем случае нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого должным образом местах. Опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии, нырять с мостов, на мелководье и после длительного пребывания на солнце. Не устраивайте опасные игры на воде, контролируйте детей. Рассчитывайте свои силы, не заплывайте далеко, избегайте воды с быстрым течением», - сообщили в ведомстве.