Вчера утонули двое николаевцев – спасатели просят быть осторожными во время купания

В Николаеве на Намыве 10 июня утонули два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В районе дома по адресу улица Леваневцев, 4 горожане обнаружили тело 23-летнего парня. А примерно через два часа, в районе пирса по улице Лазурная, 4, обнаружили тело погибшего мужчины, которому было примерно 30-40 лет.

Ранее сообщалось, что на этом же месте в акватории лимана утонул 25-летний парень.