Гранатуров ушел с должности главы аппарата Николаевской ОГА – его место может занять экс-помощник Савченко

Юрий Гранатуров и Юрий Хахуда Глава аппарата Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров ушел с должности.

Об этом он написал в понедельник, 11 июня, на своей странице в Facebook, сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Сегодня, во второй половине дня, я, мои помощники и коллеги, получаем очень много звонков с вопросами и своей субъективной оценкой событий. Чтобы исключить развитие различных версий, хочу сказать пару слов относительно моей инициативы перехода из госслужбы в другую сферу деятельности. Все очень просто. Если коротко – новая деятельность будет касаться реализации серьезных планов с учётом сегодняшних перспектив нашей политической команды, которые не допускают совместительства с государственной службой. Сейчас же хочу выразить благодарность главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Юрьевичу Савченко за ценный и нужный для меня опыт работы на государственной службе и за то, что он с пониманием отнесся к моей просьбе о переходе в другую сферу деятельности», - сообщил Гранатуров.

Место Гранатурова может занять Юрий Хахуда. Он в 2017 году подавался на должность главы аппарата ОГА, которую тогда занял Гранатуров. Согласно сайту «Посіпаки», ранее Юрий Хахуда был помощником главы ОГА Алексея Савченко на платной основе, когда тот еще был народным депутатом.

В последнее время возможный приемник Гранатурова Юрий Хахуда начал часто появляться в здании облгосадминистрации. Когда Алексей Савченко пришел на должность, Юрий Хахуда какое-то время сопровождал его на сессиях облсовета и даже отжимался с ним на плацу в части 79-й десантно-штурмовой бригады. К слову, в декаларации Хахуды за 2016 год, которую он подавал как кандидат на должность руководителя аппарата, нет никакого имущества. В документе пустуют все разделы, кроме финансовых активов - 246 тысячи 301 гривна зарплаты, полученной от Верховной Рады Украины, 370 тысяч гривен и 24 тысячи долларов «наличкой».

Должность руководителя аппарата не является назначаемой, то есть для того, чтобы занять кресло Гранатурова, Хахуде придется пройти конкурс.

NikLife связался с Юрием Гранатуровым, чтобы узнать все подробности, однако тот заявил, что это уже 19-й звонок за день - по его словам, звонками его начали «терроризировать».

- Там (в публикации – прим. ред.) все объяснено. Все, что я хотел сказать, я сказал в Facebook. Все остальное – позже. Вы уже сегодня, 19-я. Зачем мне объяснять простые человеческие действия? Вы про меня все знаете, о чем я говорю - вы тоже прекрасно понимаете, я в этом абсолютно убежден. Мне комментировать нечего. Я для того, чтобы, как бы, вообще не хотел делать каких-то комментариев, не предполагал этого делать. Но так как на меня посыпался невероятный шквал звонков... Телефон отключал, так еще один нашли. Помощников моих терроризировать, коллег моих терроризировать, народных депутатов, некоторых моих друзей. Поэтому для того, чтобы исключить всякие версии субъективного характера, я решил сделать публикацию, - прокомментировал Гранатуров.

А вот о том, кто займет его кресло, Гранатуров отказался говорить. По его словам, это вопрос к руководству ОГА.