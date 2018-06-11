Дятлов заявил, что «Оппоблок» не будет голосовать за перераспределение бюджета для сферы ЖКХ без отчета вице-мэра Степанца за 2017 год

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов заявил, что фракция не будет голосовать за перераспределение средств для сферы ЖКХ, пока профильный вице-мэр Юрий Степанец не отчитается за 2017 год и не даст свои предложения относительно 2018.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Игорь Дятлов отметил, что во фракции пришли к такому решению в связи с тем, что у Николаевского городского головы Александра Сенкевича «нет понимания», кто руководит департаментом ЖКХ.

— Если это условие не будет выполнено, мы его даже не будем рассматривать. Почему? Потому что руководитель Департамента Палько на протяжении нескольких месяцев был отстранен от занимаемой должности. (…) У городского головы нет даже понимания, чем занимается сегодня руководитель департамента, который отвечает практически за всю жизнедеятельность города Николаева. Соответственно, раз нет понимания с руководителем департамента, нужно брать человека, который отвечает за все направление – это сегодня профильный вице-мэр Степанец. Будьте добры, мы ждем отчета на сессии по 2017 году и предложения по 2018, - сказал Игорь Дятлов.

Напомним, 7 июня прошла внеочередная сессия городского совета, которая посвящалась бюджетным вопросам. В частности, депутаты положительно проголосовали за внесение изменений в бюджет города Николаева на 2018 год.