«Историческая встреча»: президент США Трамп и диктатор Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре

Первая встреча на высшем уровне в истории американо-северокорейских отношений состоялась.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во вторник, 12 июня, в 9 часов утра в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса. После протокольных приветствий лидеры провели закрытую встречу тет-а-тет в течение 48 минут, на которой присутствовали только переводчики.

Затем была запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед. Делегация США на расширенной встрече включает госсекретаря Майка Помпео, главу аппарата Белого дома Джона Келли и советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Пресс-секретарь Сара Сэндерс и старший директор Совбеза по странам Азии Мэтт Поттингер присоединились к рабочему обеду.

Отвечая на вопрос о своих впечатлениях после исторической встречи, Трамп сказал:

- Я чувствую себя действительно хорошо. Должна быть замечательная дискуссия и, я думаю, огромный успех.

- Я думаю, это должно быть действительно успешным, и я думаю, мы будем иметь прекрасные отношения. Я не сомневаюсь в этом, — отметил американский президент.

Он также добавил, что их встреча была «очень-очень хорошей», а стороны подпишут совместные документы по итогам переговоров. Президент Трамп покинет Сингапур около 8 вечера.

Как сообщается, после рабочего обеда Дональд Трамп показал лидеру КНДР один из своих автомобилей Cadillac, который называют «Зверь». Оба лидера вышли на улицу, охранники открыли дверь машины, Ким Чен Ын заглянул внутрь. После этого они оба прошли в помещение гостиницы Capella, где проходит историческая встреча.

Перед входом в отель припаркован только американский кортеж, в том числе два одинаковых президентских автомобиля.

Как стало известно, Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита и поблагодарили друг друга за успешную встречу.

По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний.

- Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий. Мы оба очень рады чести подписать этот документ, — подчеркнул он.

Глава Белого дома пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР «очень быстро». Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян «будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь».

- Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор, — отметил лидер Соединенных Штатов.

Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон. Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.

Напомним, ранее сообщалось, что охранники диктатора Ким Чен Ына бежали за его лимузином по улицам Сингапура.