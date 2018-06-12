Заместитель главы ОГА Александр Кушнир принял участие в Украинско-Чешском форуме

В понедельник, 11 июня, заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир за поручением главы области Алексея Савченко принял участие в Украинско-Чешском бизнес-форуме, который проходит за инициативы правительственных кругов Украины и Чехии, а также ведущих бизнес ассоциаций стран.

С украинской стороны в мероприятии приняла участие довольно мощная делегация в составе Вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона, заместителя Министра экономического развития и торговли Украины Натальи Никольской, первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана. Среди представителей украинской региональной власти и бизнеса были участники из Закарпатья, Полтавщины, Николаевщины, которые заинтересованы в развитии торгово-экономических связей с Чехией.

Так, в ходе бизнес-форума провели презентацию экономического потенциала Украины в аспекте перспектив привлечения иностранных инвесторов. Экономический потенциал Николаевщины, кроме Александра Кушнира, представлял также президент Николаевской РТПП Игорь Катвалюк.

Представители Украины и Чехии отметили важность дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами, а также конкретизировали наиболее перспективные сферы.

По словам Александра Кушнира, все участники форума согласились, что значительным стимулом для развития сотрудничества стала имплементация Украиной экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«При этом, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис отметил, что действенным путем дальнейшего развития экономического сотрудничества между Украиной и Чехией, как и других стран ЕС, должна стать интенсификация прямых контактов на межрегиональном уровне между представителями местной власти и бизнеса», - рассказал Александр Кушнир.