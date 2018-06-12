США обязуется предоставлять КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, - документ

В документе, подписанном Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, говорится, что Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Об этом сообщает ВВС.

Издание приводит четыре ключевых пункта декларации:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между странами, "в соответствии со стремлением народом двух стран к миру и процветанию".

2. США и КНДР будут совместно работать над созданием устойчивого и стабильного режима мира на Корейском полуострове.

3. В подтверждение Декларации Панмунджома, подписанной главами Северной и Южной Корей 27 апреля, КНДР обязуется работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

4. США и КНДР договорились о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих, включая репатриацию уже идентифицированных останков.