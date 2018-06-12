США обязуется предоставлять КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия, - документ

В документе, подписанном Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, говорится, что Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
Об этом сообщает ВВС.
Издание приводит четыре ключевых пункта декларации:
1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между странами, "в соответствии со стремлением народом двух стран к миру и процветанию".
2. США и КНДР будут совместно работать над созданием устойчивого и стабильного режима мира на Корейском полуострове.
3. В подтверждение Декларации Панмунджома, подписанной главами Северной и Южной Корей 27 апреля, КНДР обязуется работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.
4. США и КНДР договорились о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих, включая репатриацию уже идентифицированных останков.
ZOOM IN ON THE TEXT: "President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula." pic.twitter.com/vXBeIMP81i— Conor Finnegan (@cjf39) 12 июня 2018 г.
Напомним, 12 июня президент США Трамп и диктатор Ким Чен Ын провели переговоры в Сингапуре.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, что КНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.