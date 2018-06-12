Сытник опроверг информацию о том, что НАБУ готовит подозрения Рабиновичу, Лещенко и Омеляну

Директор НАБУ Артем Сытник отрицает подготовку подозрений народным депутатам Сергею Лещенко, Вадиму Рабиновичу и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Об этом он заявил на брифинге во Львове, сообщает Укринформ.

Сначала Сытник признался, что не знает о такой информации, и сразу же после этого опроверг ее.

- Эта информация на Инсайдере... Там было три фамилии, по-моему: Омелян, Рабинович и Лещенко. Откуда такая информация - я не знаю. Это не соответствует действительности, - сказал Сытник.

Сытник заявил, что новые представления на народных депутатов о привлечении к уголовной ответственности будут, но отказался называть фамилии этих лиц.

- Фамилии называть не буду, анонсировать представление не буду. Мы же не прогноз погоды, мы правоохранительный орган, который работает в разных сферах, в том числе в отношении тех депутатов, которые задействованы в коррупционных схемах. Представления будут, над ними сейчас активно работаем, количество и фамилии называть сейчас не могу, - сказал Сытник.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что антикоррупционные органы готовят подозрения нардепам Сергею Лещенко и Вадиму Рабиновичу, а также министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.