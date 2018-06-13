«Амнистия для топ-коррупционеров»: В законе об антикоррупционном суде создали лазейку для апелляции по делам НАБУ

В законе «О Высшем антикоррупционном суде», который накануне подписал президент Украины Петр Порошенко, «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Об этом говорится в заявлении общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Так, в законе предусмотрено, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде. Эта норма появилась в обнародованном тексте закона, однако не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия ВР Русланом Князевичем во время обсуждения закона в парламенте.

«Эта норма появилась в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня — в уже обнародованном законе. Этой нормы не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады», - сказано в сообщении.

Таким образом, закон «О Высшем антикоррупционном суде» предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены так же в общих судах. Таким образом апелляции по этих делах не будут рассмотрены Антикоррупционным судом, несмотря на договоренности с международными партнерами.

«Эта норма — это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текст самого законопроекта прямо перед голосованием. В согласительной таблице, выложенной на сайте Верховной Рады, этой поправки не было, и апелляция должна была быть в Антикоррупционном суде. Теперь же дела Мартыненко, Насирова и других одиозных топ-чиновников так и останутся в обычных судах и, как мы понимаем, будут «слиты»,— утверждает глава ЦПК Виталий Шабунин.

Глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил, что эту норму нужно срочно исправить, поскольку «принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».

Напомним, 7 июня Верховная Рада проголосовала за создание Высшего антикоррупционного суда. 11 июня Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде.