«Они сегодня носят погоны», - Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил силовиков, занимающихся крышеванием контрабанды, в подготовке провокаций против него лично и других министров.

Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время заседания правительства, на котором, среди прочего, обсуждалось внедрение закона «маски-шоу стоп», передает «Интерфакс-Украина».

- Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, являются действующими работниками правоохранительной системы… Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства, - заявил он.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о противодействиинеобоснованному давлению правоохранительных органов на украинские предприятия, который неофициально назвали «маски-шоу – стоп». 1 декабря его подписал Президент Украины.

Также, 7 апреля текущего года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил за усиление данного закона установлением ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Напомним, ранее подчиненные Луценко вместе с полицейским спецназом провели выемку документов на «Ника-Тере» – портовики заявляют, что незаконно