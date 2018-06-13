Советник Трампа получил от украинского олигарха Пинчука $115 тысяч, - Washington Post

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон за последний год получил $115 тысяч от фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука за участие в двух публичных мероприятиях.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на декларацию о доходах, которую обнародовал Белый дом.

Компания Пинчука, пишет издание, оплатила участие «ястреба» из администрации США в дискуссионной панели в сентябре прошлого года в Киеве, и еще в одном мероприятии в Мюнхене в феврале.

Спикер бизнесмена Наталья Вовк сказала, что фонд приглашал Болтона на выступления, «стараясь привлечь лучших спикеров, которые представляют разные взгляды участников политического процесса своих стран».

У Болтона отказались от комментариев.

Напомним, в апреле стало известно, что офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует российское влияние на выборы президента США в 2016 году, изучает обстоятельства пожертвования Пинчуком $150 тыс благотворительному фонду Трампа осенью 2015 года.