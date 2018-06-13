«Сидя в танке целится в футбольные ворота»: Французский журнал «Charlie Hebdo» жестко высмеял Путина

Известный французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» выпустил карикатуру, посвященную началу чемпионата мира по футболу в России.
Рисунок опубликован в Twitter.
На обложке свежего номера журнала изображен президент России Владимир Путин, который сидя в танке целится в футбольные ворота. Карикатура сопровождается надписью: «Вперед, русские!»
В номере также выйдет материал «Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне».
Cette semaine :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 12 июня 2018 г.
Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4
Напомним, ранее в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Также ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.
Также, Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.