«Сидя в танке целится в футбольные ворота»: Французский журнал «Charlie Hebdo» жестко высмеял Путина

Известный французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» выпустил карикатуру, посвященную началу чемпионата мира по футболу в России.

Рисунок опубликован в Twitter.

На обложке свежего номера журнала изображен президент России Владимир Путин, который сидя в танке целится в футбольные ворота. Карикатура сопровождается надписью: «Вперед, русские!»

В номере также выйдет материал «Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне».

Напомним, ранее в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Также ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Также, Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.