Ядерной угрозы со стороны КНДР больше нет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи (КНДР) больше нет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Только приземлился - долгая поездка, но теперь все могут чувствовать себя намного безопаснее, чем в тот день, когда я вступил в должность. Больше нет ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и очень позитивным опытом. У Северной Кореи есть большой потенциал», - написал Трамп.

Кроме того, Трамп отметил, что в свое время президент США Барак Обама заявлял, что Северная Корея является для США самой большой и самой опасной проблемой. По словам Трампа, теперь это не так.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за то, что мир сделал большой шаг назад от потенциальной ядерной катастрофы.