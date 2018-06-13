Из-за масштабных акций протеста премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил об уходе в отставку.

Об этом сообщает местный телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что об уходе в отставку Квирикашвили сообщил на экстренном брифинге в Тбилиси вечером 13 июня. По словам политика, накануне он провел консультации с руководством партии «Грузинская мечта» и пришел к выводу, что у них различные точки зрения на ситуацию в стране. Премьер подчеркнул, что его правительство работало успешно и добилось умеренного экономического роста в стране.

Стоит добавить, что отставка Квирикашвили автоматически означает отставку всего кабинета. В соответствии с законодательством в Грузии в ближайшие семь дней правящая партия «Грузинская мечта» должна представить кандидатуру нового премьера, а президент внесет ее в парламент.

Квирикашвили возглавил грузинское правительство в сентябре 2015 года. До этого он был министром экономики и устойчивого развития в кабинете Бидзины Иванишвили.

Напомним, что ранее в столице Грузии тысячи людей вышли на митинг, требуя отставки правительства.

Также ранее сообщалось, что в столице Грузии полиция разогнала митинг сторонников Саакашвили.