НАБУ просит пересмотреть норму закона, из-за которой подозреваемые в коррупции топ-чиновники могут избежать наказания

Норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам НАБУ, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.

Так, указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда (ВАС), будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания.

По мнению Национального бюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы и большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда.