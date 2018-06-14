Сессия в горсовете: мэр Николаева созывает завтра исполком, чтобы повысить тариф на проезд в «маршрутках» ОНЛАЙН

В четверг, 14 июня депутаты Николаевского городского совета собрались на первое пленарное заседание 39 сессии.

Об этом сообщает корреспондент Преступности.НЕТ.

В повестке дня большинство вопросов касаются земельных отношений. Также депутаты должны утвердить отчет по использованию городского бюджета за 2017 год, докладывать будет директор департамента финансов Вера Святелик.

Также несколько вопросов касаются внесения изменений в программы развития различных сфер город.

В сессионном зале ведется прямая трансляция:

11:58 Сенкевич сообщил депутатам, что на сегодняшнем исполкоме представители перевозчиков просили провести внеочередное заседание исполкома, чтобы принять повышение тарифа на проезд в маршрутных такси Николаева и пригласил желающих к трибуне. Вышел замдиректора предприятия Авто-Виола плюс» Игорь Терехин и Эдуард Волошинович.

- Ситуация критическая и тому есть обоснования. В последний раз тариф устанавливался в 2015 году, и тогда он был принят в политическом русле. За последние два года количество подвижного состава уменьшилось, качество автобусов тоже ухудшилось, нагрузка на транспорт увеличилась в два раза, временные промежутки тоже увеличились. На исполком выносилось 5 гривен, это тоже политический тариф, но это хотя бы поможет приостановить ухудшение ситуации. Единственным выходом в этой ситуации я вижу созыв внеочередного исполкома и принятие тех решений по тарифу, - сообщил Волошинович.

В свою очередь, Игорь Терехин поддержал Волошиновича, и отметил, что в 1,5 раза сократился подвижной состав.

- Сейчас есть реальная возможность сохранить то, что еще есть... Если мы сегодня затянем решение этого вопроса то приведем город к тому, что перевозки пассажиров закончатся. С пятницы до сегодняшнего дня количество подвижного состава уменьшилось на 25%, - заявил Терехин.

При этом оппозиционный депутат Лариса Веселовская сообщила, что поддерживает Терехина на своем округе по Кульбакино.

Депутат от партии «Наш Край» Владислав Ентин интересовался, что изменится с повышением тарифа с 4 до 5 гривен.

- С повышением тарифа на 1 гривну качество перевозок не улучшиться, но удастся сохранить подвижной состав, - ответил Терехин.

В свою очередь, депутат от фракции «БПП Солидарность» Елена Киселева интересовалась когда перевозчики вернут заявленное в договорах между фирмами-перевозчиками и мэрией количество подвижного состава. На что Терехин ей ответил, что это все будет тогда «когда себестоимость одной перевозки пассажира будет равна тарифу на проезд».

Ответ ее не удовлетворил и она предложила Александру Сенкевичу дать поручение провести проверку на микрорайоне Соляные.

В итоге, мэр Александр Сенкевич поддержал просьбу представителей фирм-перевозчиков и дал протокольное поручение созвать завтра внеочередное заседание исполнительного комитета, где будет один вопрос - утверждение нового тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

11:38 Мэр Александр Сенкевич дал слово менеджеру «Украинской академии лидерства» в Николаеве Александру Медведеву. В частности, он с трибуны рассказал о том, чем занимается организация, а также сообщил, что они нуждаются в помощи депутатов.

Александр Медведев При этом, внефракционный депутат Ростислав Филевский поинтересовался, какая именно помощь необходима «УАЛу», на что Александр Медведев отметил, что у организации проблемы с арендой помещения в отеле «Металлург», а именно на аренду они тратят более двух миллионов гривен.

- На этот год нам будет достаточно 1 миллиона гривен, - сообщил Медведев.

11:30 На заседании зарегистрировалось 38 депутатов. Мэр Александр Сенкевич открыл сессию.