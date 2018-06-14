Поправка в законе об антикорсуде - существенный шаг назад, - Сытник

Скандальная поправка в законе о создании Высшего антикоррупционного суда является существенным шагом назад в противостоянии топ-коррупции.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает LIGA.net.

- Эта правка - это уже не основной текст закона, а переходные положения. Этот нюанс технический по факту, но на деле - принципиальный для работы суда", - считает он.

Сытник привел пример того, как неудачно работает эта поправка. По его словам на следующей неделе янтарное дело будет передано в суд. Ранее надеялись, что это дело позже будет передано в апелляционную палату антикоррупционного суда.

- Но на этом пути создали существенную проблему, - отметил он.

По словам главы НАБУ, ранее в тексте закона шла речь о том, что приговоры первой инстанции будут выноситься в обычных судах, а апелляция - в палате антикоррупционного суда. Но в итоговом тексте апелляция (а также кассация) остаются обычным судам.

- Я ожидал, что подобное будет. И это произошло. Но еще не поздно устранить этот нюанс. Думаю, что некоторые фигуранты (дел НАБУ, - ред.) праздновали. Надеюсь, их праздник будет недолгим, - сказал Сытник.

Напомним, ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.