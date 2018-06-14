Кормышкин потребовал у мэра Николаева соблюдать регламент в заседаниях исполкома

Юрий Кормышкин Член исполкома Николаевского городского совета, депутат областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что заседания исполкома горсовета проводятся с нарушением регламента.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской областной организации партии «Наш край».

Из-за малочисленной явки членов исполкома на внеочередных заседаниях депутат областного совета Юрий Кормышкин обратился к мэру города Александру Сенкевичу с просьбой проводить заседания исполкома по регламенту. Поскольку членство в комитете - это общественная нагрузка, все люди, входящие в его состав, планируют свою работу и не могут явиться «по первому зову» городского головы.

«Почему сегодня малая численность исполкома? – Люди планируют свою работу и не всегда могут прийти на исполком, потому что он проходит не по регламенту. В регламенте записано – пятница первой и последний недели месяца», – заявил Юрий Кормышкин.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич поддержал просьбу представителей фирм-перевозчиков и дал протокольное поручение созвать 15 июня внеочередное заседание исполнительного комитета, где будет один вопрос - утверждение нового тарифа на проезд в городском общественном транспорте.