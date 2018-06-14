«Мы не забываем и будем бороться до последнего», - Марина Порошенко выступила в поддержку украинских политзаключенных

Первая леди Украины Марина Порошенко выступила с поддержкой украинских заключенных, которых удерживают в российских тюрьмах.

Об этом она заявила в четверг, 14 июня, на своей пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед началом пресс-конференции жена Президента Украины высказала свою поддержку украинским политзаключенным и призвала весь мир увеличить давление на Россию, чтобы добиться их освобождения.

- Я хочу начать с самого главного, а именно выразить слова поддержки украинским политическим заключенным, которые находятся сейчас в России. Весь мир, все люди в разных странах, на разных континентах выходят на акции в поддержку Сенцова, Балуха, Кольченко и многих других политзаключенных. И даже в тоталитарной России находятся смелые и неравнодушные люди, которые не боятся выражать слова поддержки в защиту украинцев. Но мы не забываем своих земляков и будем бороться до последнего, чтобы они были освобождены и вернулись домой в Украину, - заявила Марина Порошенко.

Стоит также отметить, что на свою пресс-конференцию она вышла в футболке с изображением политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержку украинских политзаключенных РФ.