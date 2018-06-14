Шведский суд «заморозил» решение о взыскании денег с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза»

В апелляционном шведском суде удовлетворили ходатайство российского «Газпрома» о приостановлении решения Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом».

Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома», передает «Интерфакс-Украина».

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины» оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», — сказано в релизе.

Сообщается также, что указанное ходатайство было подано российской компанией 7 июня 2018 года. Также, согласно действующему шведскому законодательству, теперь может быть обжалован и приказ апелляционного суда.

В свою очередь в компании «Нафтогаз» заявили, что теперь надеются на отмену приостановки решения арбитража после того, когда подадут свои контраргументы.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь «Газпром» подтвердил, что должен выплатить НАК «Нафтогаз Украина» $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Вместе с тем, «Газпром» отказался начать в марте газ поставки газа для НАК «Нафтогаз Украины» и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время «Укртрансгаз» заявил, что «Газпром» с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о дефиците газа в Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки из-за морозов и отказа «Газпрома» в его поставках, в связи с чем предложил ввести ограничения на потребление газа в стране 3-4 марта 2018 года.