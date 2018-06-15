Савченко заявил, что все ветви власти Николаевщины консолидировали усилия и работают исключительно на интересы простых людей

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что сегодня все ветви власти, консолидировав усилия, работают исключительно на интересы простых людей. Также, по его словам, инициированная и запущенная Президентом Украины Петром Порошенко реформа децентрализации уже сейчас дает результаты на местах.

Об этом Савченко заявил, общаясь с представителями Березанской поселковой объединенной территориальной громады во время рабочей поездки в Березанский район.

«Благодаря Президенту Украины сейчас продолжается реформа децентрализации, благодаря которой местные общины получили значительные финансовые ресурсы и имеют реальную возможность решать проблемы своих населенных пунктов. И это классно, я уверен - вы на местах лучше знаете, куда вам надо вкладывать деньги. Мы же, со своей стороны, обязаны вам помогать и подсказывать, предоставляя возможность сочетать общегосударственные, областные и районные программы для привлечения дополнительных ресурсов на определенные вами направления. Но вы должны понять, что предложение и первое действие должны идти именно от вас», – заявил Алексей Савченко, обращаясь к представителям общины.

Кроме того, Алексей Савченко рассказал о том, на что сейчас основное внимание в реализации этой реформы обращают специалисты ОГА. По его словам, сейчас избранные общинами управляющие органы требуют методической помощи в понимании нюансов бюджетного процесса, в оформлении проектных заявок и тому подобное.