Департамент ЖКХ Николаева не стал закупать понтон для переправы на Аляудский полуостров у фирмы-победителя торгов, после требования одного из ее конкурентов

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета намерен потратить 3 миллиона гривен на покупку понтонов для Аляудского моста, однако решение о победителе было отменено после обращения конкурента.

Соответствующий тендер размещен в системе публичных закупок Prozorro.

Департамент заказал два понтона для переправы. Изначально на торги подавались четыре фирмы – ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС», ПАО «Украинское Дунайское пароходство», Укроборонпром ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», а также ООО «ЮГАГРОХИМ». В ходе проведения аукциона заказчик определил победителем фирму ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС», которая согласилась выполнить услугу всего за 815 тысяч 126 гривен.

Однако другая фирма ПАО «Украинское Дунайское пароходство» пожаловалась на результаты конкурса, заявив, что они нарушают закон. Компания заявила, что победитель не предоставил ряд документов, которые присутствуют в перечне, как обязательные – фирма ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС» не предоставила документов о том, что уже имеет опыт аналогичного договора, также победитель не дал сведений о том, что не имел никаких коррупционных правонарушений. В связи с этим фирма обратилась к заказчику с просьбой разъяснить, почему именно ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС» стало победителем торгов.

После этого, прочитав обращение, департамент отменил результаты торгов и отменил решение о признании победителем ООО «ГИДРОТЕХСЕРВИС».

Но ПАО «Украинское Дунайское пароходство» прислало еще одно обращение – на этот раз с требованием разъяснить, почему их предложение было отклонено, назвав заказчика предубежденным и необъективным.

— Считаем, что аргументы изложены в Протоколе рассмотрения тендерных предложений и в Информации об отклонении тендерного не соответствуют действительности, являются придирчивыми, необъективными и предвзятыми, - сказано в обращении.

Департамент пока не дал ответа на это обращение, оставив его на рассмотрении.

Также сотрудники департамента в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили, что тендер будет отменен и в ближайшее время объявлен новый.

Напомним, 2 мая провалилась пешеходная часть по Аляудскому мосту и он срочно нуждается в ремонте, так как является опасным для людей.