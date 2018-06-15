В Конституции пропишут необратимый курс на ЕС и НАТО, - Порошенко

Завершается работа над проектом изменений в Конституцию, которые закрепят евроатлантический курс Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня на торжественном мероприятии в МИД глава государства сообщил - ему «доложили, что Конституционная комиссия завершает работу над проектами изменений в Конституцию, где мы зафиксируем европейский и евроатлантический вектор развития» страны.

Порошенко уточнил, что правки в Основной закон разрабатываются таким образом, чтобы сделать процесс интеграции в структуры Запада необратимым.

Летом 2017 года Порошенко одобрил принятый Радой закон о реанимации курса на НАТО, а незадолго до Нового года заверил, что «вскоре» в Украине будут проведены референдумы о вступлении в Альянс и ЕС.

Напомним, ранее правительство Венгрии подтвердило, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО.