Депутаты горсовета выделили земельный участок на Намыве под трансформаторную подстанцию для «Николаевэлектротранса»

Депутаты Николаевского городского совета выделили земельный участок КП «Николаевэлектротранс» в микрорайоне Намыв, под размещение там трансформаторной подстанции для новой троллейбусной линии.

Об этом стало известно в ходе первого пленарного заседания «земельной» сессии в городском совете, которое состоялось в четверг, 14 июня.

Так, перед голосованием за выделение участка предприятию, оппозиционный депутат Владимир Садыков поинтересовался, где именно будет находится подстанция. В свою очередь, заммэра по земельным вопросам Юрий Андриенко сообщил, что размещение трансформаторной подстанции планируется по улице Лазурной, 33.

- Эта территория находится за тем недостроем, который купил Николаевский городской исполнительный комитет, метров 200, наверное. Правильно, Юрий Георгиевич? - интересовался Олег Солтыс, на что Андриенко ответил утвердительно.

Также, в ходе обсуждения этого проекта решения, внефракционный депутат Ростислав Филевский поинтересовался для чего отводиться данный земельный участок, а также кто является заказчиком.

- Для строительства тяговой подстанции для КП «Николаевэлектротранс». Заказчик строительства - управление капитального строительства, - ответил Андриенко.

Владимир Садыков Александр Сенкевич Ростислав Филевский

При этом, Филевский был недоволен тем, что заказчиком выступает УКС, деньги выделил департамент ЖКХ, а здание будет на балансе КП «Николаевэлектротранс».

- Я пытаюсь связать... если земля нужна для строительства, ее нужно выделять тому органу, или тому человеку, который является заказчиком, для того, чтобы все сложилось и по проекту... Земля выделяется КП «Николаевэлектротранс», при этом заказчиком услуг является УКС, а деньги выделяет ДЖКХ. Так почему земля выделяется предприятию? - негодовал Филевский.

В свою очередь профильный заместитель отметил, что земельный участок выделяется именно предприятию, так как в дальнейшем он будет его балансосодержателем. Однако, депутата Филевского такой ответ не удовлетворил и он предложил, выделить землю УКСу, а когда трансформаторную подстанцию построят - тогда передать ее электротрансу.

- Мне кажется вы ошибаетесь, Ростислав Николаевич, - обратился к Филевскому мэр Сенкевич.

Также, глава фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Киселева отметила, что нормы закона не нарушены и такая практика действительно существует. В итоге депутаты 33 голосами «ЗА» поддержали данный вопрос.

Напомним, что депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Ранее сообщалось, что депутаты постоянной комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, а именно Владимир Садыков, Владимир Евтушенко и Сергей Исаков засомневались в целесообразности строительства троллейбусной линии вокруг Намыва.

Также стоит отметить, что у депутата Владимира Садыкова по адресу Лазурная, 1/7 находится кафе «Ковбой», также у него есть земля Лазурная, 52, где он сдает в аренду помещение под кафе «Золотая река».