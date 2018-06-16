ЦИК не нашел нарушений в реестре избирателей в Вознесенске

Отдел ведения Государственного реестра избирателей в Вознесенском городском совете выполняет требования закона Украины и решение Центральной избирательной комиссии, работает без замечаний, проблемные вопросы устранены.

Об этом на своей странице в Facebook написала секретарь Вознесенского городского совета Лариса Торжинская.

По ее словам, «миф о «мертвых душах» в Вознесенске развеян». Проверка работы отдела ведения Государственного реестра избирателей состоялась 14 июня, ее проводил представитель ЦИК И. Кавун. Проверку провели на основании обращения народного депутата Украины Артема Ильюка.

Напомним, ранее Ильюк привел данные, что количество избирателей более чем на 20% превышает количество постоянно проживающего населения Вознесенска.

«Перед началом работы была проведена встреча И.Кавуна с народным депутатом Украины Александром Ливиком, который также обнаружил свою заинтересованность вопросом количества избирателей в Вознесенске. В ходе беседы представители ЦИК и исполнительного комитета предоставили четкие аргументированные объяснения народному депутату Ливику, с которыми тот не согласился и который, по его словам, продолжит изучать этот вопрос», - сообщила Торжинская.

Исполнительный комитет Вознесенского горсовета получил официальный акт о проверке состояния организационной работы органа ведения Государственного реестра избирателей.