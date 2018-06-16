Окружение Януковича потратило более 2 миллионов евро на лоббистские услуги экс-политиков ЕС, - западные СМИ

Окружение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Еще пять миллионов - за подготовку и популяризацию отчета, который должен был доказать обоснованность и законность заключения Юлии Тимошенко.

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на документы следствия в отношении бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта, которые оказались в распоряжении редакции.

«Эти документы на днях были рассекречены, с ними можно ознакомиться в закрытой базе судебных документов США. Письма и финальный обвинительный акт против Пола Манафорта и его помощников есть в распоряжении DW», - пишет издание.

«... Он сказал, что готов делать это за деньги, которые сопоставимы с его годовой зарплатой (около 30 тысяч евро в месяц). Даже если нам удастся сторговаться за 25 тысяч в месяц, это означало бы, если нанимать его с июля по декабря, это будет стоить 150 тысяч евро. Мне кажется, это очень хорошая инвестиция», - говорится в одном из писем к Манафорту, в котором его неназванный сотрудник рассказывает детали разговора с экс-канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

Значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную «Габсбургскую группу».

«Возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауэр», - пишет DW.

Отмечается, что в группу входили экс-премьер Италии Романо Проди и, вероятно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

«Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированные. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то возможна роль Квасьневского следует только опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе председателя Европарламента по делу Тимошенко". Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому», - говорится в статье.

Гузенбауэр в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение средств за участие в конференциях, но утверждает, что получал меньше, чем указано в документах следствия.

«Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Посуточно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации», - рассказал экс-канцлер.

«Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами «Габсбургской группы» следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами», - подчеркивает DW.

Также отмечается, что экс-политики обнародовали в ведущих мировых изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД.

Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы.

Кроме этого, для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе было создано «Европейский центр современной Украины».

По материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

«Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам «Габсбургской группы» должны были составить около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как «проект Супер-VIP», - говорится в статье DW.

Нанятые лоббисты также должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне.

Так, в лоббистские усилия в США входило убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были «легитимными», а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко - законное.

«Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности что заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным. Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ», - пишет издание.

В обвинительном акте говорится, что Манафорт между 2006 и 2015 годами получил десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и «Оппозиционного блока». Платежи от украинских заказчиков он скрывал от контролирующих органов, оформляя поступления средств в виде займов от десятков оффшорных компаний.

По данным американских следователей, всего через контролируемые Манафортом оффшорные компании было проведено не менее 75 миллионов долларов, 30 миллионов проходят по делу по обвинению в отмывании денег.

Среди доказательств обвинения Манафорта в отмывании денег и незаконной лоббистской деятельности в деле фигурируют сотни переводов средств со счетов кипрских компаний на общую сумму в 12 миллионов долларов, которые были потрачены на обеспечение роскошного образа жизни, в том числе на обустройство виллы и на дорогую одежду.

Несколько миллионов, по данным следствия, Манафорт использовал на приобретение недвижимости.

Напомним, 15 июня в США суд арестовал Манафорта, который работал на Трампа и Януковича