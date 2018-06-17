Австрия требует от Германии объяснений о длительном шпионаже со стороны немецкой разведки

Президент Австрии Александер ван дер Беллен (слева) и канцлер Себастьян Курц во время пресс-конференции 16 июня Вена требует от Берлина объяснений относительно многолетней шпионской деятельности со стороны немецкой Федеральной разведывательной службы Германии (BND), которая велась на австрийской территории.

Об этом заявили президент Австрии Александер ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц, сообщает Deutsche Welle.

Австрийские издания - журнал Profil и газета Der Standard - в субботу обнародовали информацию о том, что BND занималась шпионажем на территории Австрии: слежка велась как за австрийскими учреждениями и фирмами, так и за международным организациями и посольствами, расположенными в Вене.

По данным издания, с 1999 по 2006 год всего в поле зрения немецкой спецслужбы находились почти две тысячи стационарных телефонных номеров, факсов, номеров мобильной связи, адресов электронной почты на территории Австрии.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также по ряду подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием.

- Масштаб слежения был грандиозным, - заявил Курц на совместной с Ван дер Белленом пресс-конференции.

Президент Австрии отметил, что «шпионаж за дружественными странами является не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым».

Официальная Вена сейчас ожидает информацию от Берлина о том, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена.

Курц отметил, что необходимо также убедиться, что слежка действительно прекращена, и если данные были сохранены, их необходимо удалить.

Стоит отметить, несколько лет назад немецкие СМИ уже сообщали, что BND до 2013 года шпионила за посольствами и организациями стран ЕС, а также других дружественных государств.

Напомним, В Беларуси суд по подозрению в «шпионаже» приговорил украинского журналиста к 8 годам тюрьмы.