Нардеп от БПП подал в Раду законопроект, запрещающий «публичное проявление любых видов сексуальной ориентации»

В Верховной Раде 15 июня был зарегистрирован законопроект о запрете «публичного проявления любых видов сексуальной ориентации».

Его автор - депутат президентской фракции БПП Олег Барна, проект закона опубликован на сайте Рады.

Депутат предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и распространение продукции, содержащей информации о сексуальной ориентации лица, или публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 5,1 тыс. гривен до 51 тыс. гривен).

Такие же действия, совершенные повторно предлагается наказывать штрафом от 600 до 6 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент от 10,2 тыс. гривен до 102 тыс. гривен) и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.

В пояснительной записке депутат отмечает «моральное падение общества», связанное с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии, сексуальными маршами.

Барна заявляет, что необходимо ограничить подобные публичные мероприятия.

Напомним, 18 июня в Киеве состоялся марш за равенство ЛГБТ - произошли потасовки противников акции с полицией, задержали 57 человек.

Отметим, ранее, в Киеве во время митинга под зданием Верховной Рады протестующие напали на нардепа от БПП Олега Барну. Однако, за него тогда вступился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Также, 13 июля, в Киеве активисты за бранные слова забросали нардепа Олега Барну яйцами. Кроме того 12 декабря прошлого года нардеп Барна под домом Луценко ударил активистку - ему в ответ брызнули в лицо слезоточивым газом