«Пляжи в Коблево должны быть коммунальными», - Савченко считает, что один предприниматель не может арендовать весь берег

Предприниматель не может арендовать всю береговую линию в Коблево и продавать свои «услуги» близлежащим пансионатам, санаториям и базам отдыха.

Такое мнение выразил председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко в понедельник, 18 июня, в ходе брифина, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Алексея Савченко, пляжи не обслуживаются надлежащим образом. В связи с этим он намерен создать комиссию, которая разберется, законна ли единоличная аренда всей береговой линии одним предпринимателем.

— Все санатории, все пансионаты, все базы, которые там находятся, составили соглашение с этим предприятием и они получают от этого предприятия услуги. Какие услуги? Ну вы видите, в каком состоянии находятся пляжи. Поэтому я соберу комиссию и я поручу этой комиссии определиться, верно или неверно, нормально или ненормально, законно или незаконно. Если комисссия определится и скажет мне расторгнуть договор с этой компанией в одностороннем порядке, я уверяю, что мы это сделали, - сказал Алексей Савченко.

Также глава области добавил, что по его мнению, пляжи должны перейти в коммунальную собственность общины.

— Я настаиваю на том, что пляжи в Коблево должны быть коммунальными. Для этого создавалась община и брала на себя ответственность, - добавил Алексей Савченко.

Напомним, в 2016 году николаевские предприниматели просили областной совет отобрать пляжную зону Коблево у «серого кардинала» Анатолия Гуртового – директора предприятия «ААС» и сына председателя Березанского райсовета Валентина Гуртового. Тогда же прокуратура Николаевской области направила в Хозяйственный суд иск о досрочном расторжении договора аренды пляжной зоны Коблево между ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство» и частным предприятием «ААС».