Порошенко через Конституционный суд намерен вернуть Януковичу статус президента, - журналист

Петр Порошенко еще в 2015 году подал представление в Конституционный Суд относительно конституционности закона «Про лишение Януковича В. Ф. звания президента Украины».

Текст представления размещен на сайте Конституционного Суда.

Как сообщает журналист Александр Дубинский, чтобы информация об иске не получила резонанса в обществе, его решили скрыть. Для этого сразу же после обращения Порошенко в суд, глава СБУ Валентин Наливайченко начал шантажировать главу Конституционного Суда Юрия Баулина и направил в Генпрокуратуру информацию для вынесения ему подозрения по ст.364 («Злоупотребление властью или служебным положением») УК.

Слушание иска Порошенко началось в октябре 2016 года, заседания КСУ по этому делу проходят в закрытом режиме.

Дубинский считает, что Порошенко доказывает незаконность лишения Януковича президентства без процедуры импичмента, чтобы подобный сценарий, в конечном счете, не повторился с ним.

Напомним, ранее западные СМи сообщали, что окружение Януковича потратило более 2 миллионов евро на лоббистские услуги экс-политиков ЕС.