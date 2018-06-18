В конкурсе на начальника молодежного управления мэрии Николаева победил его действующий глава

Александр Рябенко В Николаеве 18 июня состоялся конкурс на должность начальника управления молодежной политики Николаевского горсовета, который выиграл Александр Рябенко – и.о. главы этого управления.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В конкурсе приняли участие два кандидата – бывший «молодой регионал» и «студенческий мэр» Виталий Васильев и экс-«БЮТовец» Александр Рябенко. Заявка первого была отклонена, так как он не соответствовал требованиям.

В ходе конкурса Александр Рябенко написал письменный экзамен, за который получил 20 баллов, а после был приглашен на собеседование с конкурсной комиссией. Его слушали вице-мэры Юрий Степанец и Владимир Крыленко, начальник департамента городского головы Юлия Литвинова и несколько чиновников горсовета. В своем докладе он полностью повторил программу, которую назвал «Пять апрельских зубов» и презентовал ранее для общественных активистов. На должности он намерен помочь студентам воплощать проекты, организовать ежегодное выделение 200 тысяч гривен на проведение молодежного фестиваля, 300 тысяч гривен на реализацию разнообразных бизнес-проектов, открыть молодежный центр и создать «институт» молодежного управления. Присутствующих доклад удовлетворил, но они попросили внести туда направление по «приучению» молодежи к работе.

По итогу вице-мэр Степанец предложил рекомендовать Александра Рябенко на должность начальника управления и все члены комиссии выразили свое согласие.

Стоит отметить, что бывший молодежный управленец Олег Соколик неоднократно выступал в поддержку Александра Рябенко, видимо, считая его своим преемником. К слову, в политической деятельности они тоже были на одной стороне – Соколик возглавлял общественную организацию «Батьківщина молода», а Рябенко баллотировался в депутаты горсовета от партии «Батьківщина».