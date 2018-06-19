Экс-пресс-секретарь партии «Наш край» назначена руководителем николаевской типографии

Кристина Синичкив Экс-пресс-секретарь партии «Наш край» Кристина Синичкив стала исполняющей обязанности директора коммунального предприятия «Николаевская областная типография».

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Кристину Синичкив назначили 7 июня на 6 месяцев до проведения конкурса. Распоряжение о назначении подписал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

«Многих эта новость, наверняка, ошарашила. Особенно тех, кто знает меня лично и моё сердобольное отношение к информационной сфере. Отвечу: решение приняла самостоятельно, прошла полную процедуру назначения, постепенно вхожу в должность» - написала Кристина Синичкив.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Кристина Синичкив отметила, что в планах провести инвентаризацию и финансовый аудит.

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевская областная типография» испытывает финансовые трудности, которые могут привести к задержкам заработных плат.