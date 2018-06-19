АМКУ заблокировал тендер Николаевской САД на разметку дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов

Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Об этом свидетельствует тендер, опубликованный на сайте Prozorro.

САД заказал работы на установку и замену дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения (международных, национальных, региональных) и восстановлению (нанесению) горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Николаевской области. Работы заказчик оценил в 18 миллионов 937 тысяч 399 гривен.

Изначально на торги подавались шесть фирм – ООО «Химия парк», ЧП «Компплектавтодор», ООО «Транс Лайн груп», ООО «Эксподор», ООО «Аму-груп» и ООО Знаки УА. Однако предложения всех фирм, кроме «Транс Лайн груп» и Знаки УА были отклонены.

Каждая из фирм, чье предложение было отклонено, написало соответствующую жалобу. Предложения «Эксподора» отклонили в связи с тем, что по условиям торгов фирма должна выплатить обязательную банковскую гарантию в сумме почти 190 тысяч гривен единым платежом, а фирма дала документы, согласно которым сумма может быть разбита на части. Однако фирма заявила, что это всего лишь один из пунктов в договоре, а в случае, если заказчик хочет, чтоб сумма была выплачена единым платежом, так и будет.

В ответ на это САД заявила, что ни один пункт соглашения с Банком Бенефициаром в их договоре не предусматривает оплаты единым платежом.

В фирме «Химия парк» пожаловались на то, что некоторые документы, которые они обязаны были предоставить исходя из заявленных на торгах, были отклонены заказчиком, однако полностью соответствуют правилам тендера. В связи с этим комиссия АМКУ рассмотрела жалобу и не удовлетворила ее.

Фирме «Комплектавтодор» отказали в связи с тем, что они якобы не предоставили документ о том, что участник не был замешан в коррупционных правонарушениях, а также не подпадает под какие-либо санкции. Фирма заявила, что справку о том, что коррупционных правонарушений не было, она предоставила, а остальные документы имеет право не предоставлять, если они не предусмотрены Законом о публичных закупках.

Также фирма «Комплектавтодор» пожаловалась на другую фирму «Транс Лайн Груп», которую допустили к тендеру, хотя не вся ее документация соответствует требованиям. Более того, в фирме заявили, что некоторые документы «Транс Лайн Груп» были зарегистрированы до начала проведения торгов.

На основании этого АМКУ, рассмотрев жалобу, отменила торги на содержание дорог Николаевской области.

Начальник Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что новый тендер назначат уже сегодня, он будет проведен на 8,4 миллиона.

— Мы сейчас его разделяем отдельно на знаки, отдельно на разметку и опять его объявляем уже украинскими торгами, чтобы сократить время. Если у нас образно было 18, то сейчас у нас будет всего под реальное финансирование 8,4 миллиона.

Что же касается жалоб «Комплектавтодор», после жалобы которой и отменили торги, Андрей Максименко отметил, что компания не устраивала его качеством выполнения работ, а также работала в интересах экс-директора САД Сергея Ткаченко.

— Они работали со Службой автомобильных дорог при Ткаченко Сергее Ивановиче (экс-начальник САД - ПН). Это херсонская компания, которая, ну, во-первых, по качеству меня не устраивала, а во-вторых она пришла с Ткаченко и ушла с Ткаченко, - добавил Андрей Максименко.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА заявлял, что 50 миллионов гривен на окончание ремонта трассы Т-15-08 (Калиновка-Снигиревка) уже есть, а закончить дорогу надеются до августа.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт на улице Лягина в центре Николаева, который проводится с целью предупреждения аварийных ситуаций, продержится год.