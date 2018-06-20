В США решили создать космические войска

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск.

Об этом сообщает AP News.

Космические войска, заявил президент США, выступая на космодроме на мысе Канаверал, будут «отдельным, но равнозначным» видом в составе вооруженных сил.

— США — безусловные лидеры в космосе» и не должны позволить «Китаю, России и другим странам обогнать себя, – сообщил Дональд Трамп.

Напомним, министерство обороны Польши хочет выделить 1,5-2 миллиарда долларов на строительство американской военной базы на своей территории.