Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ

Президент Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро бывшего главу Донецкой ОВГА Павла Жебривского.

Об этом говорится в указе президента №169 от 19 июня.

«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», - говорится в нем.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Новый аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины от президента Павел Жебривский прокомментировал свое назначение. Как написал аудитор на своей странице в Facebook, он приложит максимум усилий, чтобы «добросовестно и достойно» выполнять обязанности и «оправдать ожидания общества очищения власти и преодоления коррупции».

«НАБУ – именно тот орган, который должен служить этой цели. Свою же задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ вижу в том, чтобы помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным. Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца. Оценку деятельности НАБУ обязуюсь проводить беспристрастно, справедливо, независимо от политических предпочтений и подтекстов», – написал Жебривский.

В свою очередь, народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebbok уточнил, что Жебривский имел отношение к правоохранительным органам чуть меньше 6 месяцев.

«За всю свою политическую карьеру Павел Иванович имел отношение к правоохранительным органам чуть меньше 6 месяцев - с 19 января до 11 июня 2015 года, когда возглавлял одно из управлений ГПУ. До этого - бизнесмен, член комитета по вопросам здравоохранения, материнства и детства, дважды губернатор и член комитета по вопросам бюджета», - написал нардеп.

Журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook уточняет, что Порошенко и Жебривский уже сотрудничают более 18 лет.

«2000 год - Павел Жебривский - член партии «Солидарность» Петра Порошенко, позже - первый заместитель председателя партии 2002 год – «Солидарность» - соучредитель «Нашей Украины». Оба становятся «нашеукраинцами» 2005 год - одного назначают секретарем СНБО, другой - председателем Житомирской ОГА. В тот же год оба теряют должности. 2006 год - оба депутаты от «Нашей Украины» С 2015 по 2018 год - три года президентства Порошенко Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА С 19 июня 2018 - Павел Жебривский - аудитор от президента Петра Порошенко в НАБУ», - пишет Руденко.

Еще один журналист Левко Стек на своей странице в Facebook сообщает, что когда Жебривский был главой Донецкой ОВГА был уличен в нелегальной торговле с боевиками ЛДНР.

«Аудитом НАБУ по квоте президента будет заниматься Жебривский. Тот самый Жебровский, который за несколько лет так и не увидел нарушений на логистическом центре в майорских. На том же логистическом центре, который практически сразу превратился в перевалку, где ежедневно проходили тона грузов на подконтрольную боевикам территорию. Тона грузов из которых не могли не зарабатывать те же боевики. Дельцы, поставившие на поток нелегальной торговле в ЛДНР фактически не скрывали своей противоправной деятельности», - написал Стек.

Напомним, 13 июня Кабмин принял отставку Жебривского с должности председателя Донецкой ОВГА.