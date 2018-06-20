Порошенко назначил послом в Армению одиозного генерала Литвина, который бросил бойцов ВСУ и бежал из Иловайска

Президент Петр Порошенко назначил родного брата депутата Владимира Литвина Петра послом Украины в Армении.

О соответствующем назначении говорится в Указе президента №170 от 19 июня.

Петр Литвин является генерал-лейтенантом ВСУ и бывшим командующим сектора Д, которого обвиняли в измене своему войску во время боевых действий на Востоке Украины в начале войны с Россией.

Экс-заместитель председателя Днепропетровский ОГА Геннадий Корбан заявлял, что Петр Литвин, который в то время командовал сектором «Д», 25 августа 2014 года во время ожесточенных боев в Иловаську, бросил поле боя и бежал в Киев.

- Его (Владимира Литвина - ред.) брат, который командовал сектором Д, позавчера бросил свою армию и бежал из сектора. Командир батальона «Днепр» Юрий Береза ​​готов был его за это расстрелять. Я считаю, что это позор для генерала, это клеймо на всю жизнь. Это предательство и по законам военного времени, думаю, он заслужил бы суд. И где он сейчас? Наверное, в Киеве, в теплой квартире, - сказал тогда Корбан.

По возвращении в Киев и до этого времени, Литвин занимал должность в Минобороны.

Напомним, ранее Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ.