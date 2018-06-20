В Николаевском городском совете проходит «земельная» сессия ОНЛАЙН

В среду, 20 июня в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 39-й сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В порядке дня сегодняшней сессии большинство вопросов касаются земельных отношений: а именно предоставления разрешения на изготовление проектов землеустройства на отведение земельных участков, а также изготовление техдокументации; продление срока аренды; изменение сторон в договорах касающихся аренды; передача земельного участка в постоянное пользование и другие.

Также на сессии депутаты планируют внести изменения в городской бюджет 2018 года, который члены испоклома согласовали на утрешнем заседании. Помимо этого планируется внести изменения в программу реформирования и развития ЖКХ в городе Николаеве на 2015 - 2019 года.

В сессионном зале ведется прямая видео трансляция:

11:10 Мэр Александр Сенкевич извинился за задержку начала заседания и отметил, что во время бюджетной комиссии была «жаркая дискуссия». В частности он призвал всех депутатов побыстрее занять свои места в зале и начать работу.