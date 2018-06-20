В Николаеве провели рейды по маршруткам №89 и 56, проверив их безопасность

20 июня в Николаеве прошла проверка нескольких маршрутов, курсирующих по городу.

Об этом сообщают в управлении Укртрансбезопасности в Николаевской области.

Проверка проходила на пассажирском автомобильном транспорте «Автобус-2018» инспекторами Укртрансбезопасности, совместно с сотрудниками Управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета. Рейд провели утром. В основном проверяли соблюдения пассажирскими автомобильными перевозчиками требований безопасности движения на маршрутах, а также требованиями законодательства об автомобильном транспорте в части оформления обязательных документов и соблюдение режима труда и отдыха перед выпуском на линию автобусов. Проверяли транспорт ООО ПКФ «Гуриг-Сервис» - фирма Инги Шаповаловой, осуществляющая перевозки по маршруту от Привокзальной до Николаева (маршрутки №45, 56, 75), а также ООО «Приватавтолюкс», обслуживающую маршруты №51, 63, 81, 82, 89.

По результатам проверки инспекторы составили три акта проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Напомним, 26 апреля управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета в очередной раз устроила внеплановые проверки городских автобусных маршрутов на соблюдение требований договора на перевозку пассажиров.