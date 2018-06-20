В Армении у депутата и генерала нашли оружие, коллекцию ретро-автомобилей и личный зоопарк

В Армении депутата Манвела Григоряна лишили депутатской неприкосновенности из-за возбуждения против него уголовного дела – политик хранил у себя запасы оружия, коллекцию ретро-автомобилей и содержал личный зоопарк.

Об этом сообщает издание Настоящее время.

17 июня Служба национальной безопасности сообщила, что у Григоряна нашли склад оружия, коллекцию ретро-автомобилей и личный зоопарк, а также гору вещей, которые волонтеры собирали для армии: консервы и даже туалетную бумагу. Едой, которую отсылали солдатам, он кормил животных в своем зоопарке.

19 июня специалисты Фонда по охране дикой природы посетили животных, содержавшийся на даче Манвела Григоряна. По их мнению, медведи и тигр питались недостаточно. Тигра в срочном порядке перевезли в зоопарк, в дальнейшем туда перевезут и медведей.

Григоряну выдвинули обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Присвоение или растрата в особо крупных размерах». По первой части обвинения ему грозит лишение свободы от двух до шести лет, по второй – от четырех до восьми.

С инициативой рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании накануне выступило армянское правительство после просьбы генерального прокурора.

Генпрокурор Артур Давтян во вторник в парламенте представил обоснования для возбуждения уголовного дела и ареста Манвела Григоряна. Сам Григорян в заседании не участвовал. Как сообщил председатель Национального собрания Ара Баблоян, Григорян в письменной форме уведомил его, что не будет присутствовать на рассмотрении вопроса.

Согласно Конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть возбуждено только с согласия Национального собрания.

Члена парламентской фракции Республиканской партии Армении, председателя Союза добровольцев "Еркрапа", отставного генерала Манвела Григоряна задержали 16 июня.

Напомним, СБУ задержала депутата поселкового совета Коцюбинского, что под Киевом, Николая Еременко и его посредника при получении взятки в размере 50 тысяч гривен.