«От схем на таможне государство теряет до $4 миллиардов»: Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду

Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

«Мы обратимся к депутатам, и думаю, что получим поддержку, относительно криминализации контрабанды», - заявил премьер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал эту инициативу.

«При таком себе Януковиче у нас была декриминализирована контрабанда через государственную границу. Сейчас мы чуть ли не единственная страна в Европе, где контрабанда является декриминализированной. Этому нужно положить конец. Мы должны подать законопроект в Верховную Раду и предложить сделать контрабанду уголовным преступлением», - заявил он.

По его словам, из-за контрабанды Украина не получает около 70-100 млрд гривен ежегодно.

«Государственный бюджет Украины у нас 991 млрд гривен. План 2018 года от таможни - 343 млрд гривен. А мы тут рассчитываем, что у нас за счет контрабандных схем от 70 до 100 млрд гривен [теряется], то есть 4 млрд долларов. Напомню, что у нас идет битва за заимствования 1,9 млрд долларов от МВФ, и от этого зависит стабильность нашего государства. А 4 млрд плывут сбоку через танкеры», - заявил он.

Напомним, ранее Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства.