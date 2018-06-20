Порошенко нарушил закон, назначив Жебривского на должность аудитора НАБУ, - Центр противодействия коррупции

Назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ по квоте президента прошло с нарушением закона.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Статья 26 ЗУ «О Национальном антикоррупционном бюро» четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Согласно официальной биографии, Жебривский подобного опыта работы не имеет.

«Назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд», — утверждает Елена Щербань, юрист Центра противодействия коррупции.

В начале 2000-х годов Павел Жебривский стал первым заместителем Петра Порошенко в партии «Солидарность». В апреле 2005 года он возглавил Житомирскую областную государственную администрацию, а в 2015 году стал руководителем управления Генпрокуратуры.

Напомним, 19 июня Порошенко поставил своего соратника Жебривского следить за деятельностью НАБУ.