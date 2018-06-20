Николаевские нардепы-мажоритарщики за 2,5 года почти в половине случаев не голосовали в Верховной Раде

Дмитрий Баштовой Начиная с 2016 года николаевские народные депутаты - мажоритарщики зарегистрировали в Раде 213 законопроектов - из них около 8% стали законами. Об этом идёт речь в исследованиях гражданской сети «ОПОРА». Так, за 2,5 года работы в парламенте наибольшее количество законопроектов зарегистрировал Андрей Вадатурский - 88 (в среднем 3,4 проекта в месяц). В свою очередь Борис Козырь зарегистрировал 43 законопроекта (в среднем 1,6 проектов в месяц), а Александр Ливик и Артём Ильюк - 29 и 28 законопроектов (в среднем 1 проект в месяц). Александр Жолобецкий зарегистрировал 21 законопроект (в среднем 0,8 месяц), а наименьшее количество законопроектов у Аркадия Корнацкого - 4 проекта (меньше одного в месяц 0,1). Гражданский консультант «ОПОРЫ» Дмитрий Баштовой отметил, что в среднем 74% зарегистрированных законопроектов депутатов Николаевщины сейчас ожидают рассмотрения или обрабатываются в комитетах. В то же время 18,5% законодательных инициатив Николаевских мажоритарщиков сняты с рассмотрения, из них у Корнацкого - 25%, у Вадатурского - 8%, у Ильюка 21%, у Жолобецкого - 24%, у Козыря - 18% и у Ливика - 14%.

«Если проанализировать процент принятых законов относительно общего количества зарегистрированных законопроектов, то самый высокий процент имеет Александр Ливик - 17% законодательных инициатив депутата стали законами, а это 5 действующих актов. Также, относительно большой процент у Бориса Козыря - 16%, что составляет 7 законов. Ни одного принятого закона у Аркадия Корнацкого, 6% (5 законов) имеет Андрей Вадатурский, 5% (1 закон) - Александр Жолобецький и 4% (1 закон) в Артем Ильюк», - говорится в сообщении.

Что касается законопроектов, которые имеют отношение к Николаевской области, больше соответствующих законопроектов зарегистрировал Ливик, у которого 17% проектов касаются именно проблем региона. У Жолобецкого 9% зарегистрированных инициатив по области, по 7% у Козыря и Ильюка. Меньше соответствующих инициатив у Вадатурского - 2% и Корнацкого - 0%. В то же время законопроектов, которые касались пунктов предвыборной программы депутата, оказалось 75% у Корнацкого, 29% у Козыря, 24% у Вадатурского, 13% у Ливика, 9% Жолобецкого и 0% у Ильюка. Также сообщается, что за 2,5 года чаще всего из николаевских депутатов в парламенте выступал Вадатурский - 15 раз. Жолобецкий выступал в парламенте 6 раз, Ильюк - 5 раз, Козырь - 2 раза, Корнацкий - 1 раз и ни разу не выступал Ливик. Следует отметить, что выступления, которые содержали только просьбу передать слово другим депутатам, не учитывались. Также в организации показали, каким образом нардепы исполняли свои обязанности, посещая заседания комитета и заседаний Верховной Рады.

«За 2,5 года лучший показатель у Андрея Вадатурского и Бориса Козыря, которые имеют 89% и 86% присутствия соответственно. Александр Ливик присутствовал на 79% заседаниях своего комитета, Александр Жолобецкий на 75%, Артем Ильюк на 46%. Худшую посещаемость имеет Аркадий Корнацкий - 2%, что составляет всего одно заседание за 2,5 года»

«Как показывает анализ письменной регистрации народных депутатов Николаевщины, мажоритарщики в среднем присутствовали на 85% заседаний парламента. Самый высокий показатель имеет Артем Ильюк - 99% присутствия по письменной регистрации. Александр Ливик имеет 95%, Александр Жолобецкий - 93%, Андрей Вадатурский и Борис Козырь по 85%, и наименьшее количество посещенных заседаний имеет Аркадий Корнацкий - 53%.»