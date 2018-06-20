Николаевские нардепы-мажоритарщики за 2,5 года почти в половине случаев не голосовали в Верховной Раде

Начиная с 2016 года николаевские народные депутаты - мажоритарщики зарегистрировали в Раде 213 законопроектов - из них около 8% стали законами.
Об этом идёт речь в исследованиях гражданской сети «ОПОРА».
Так, за 2,5 года работы в парламенте наибольшее количество законопроектов зарегистрировал Андрей Вадатурский - 88 (в среднем 3,4 проекта в месяц). В свою очередь Борис Козырь зарегистрировал 43 законопроекта (в среднем 1,6 проектов в месяц), а Александр Ливик и Артём Ильюк - 29 и 28 законопроектов (в среднем 1 проект в месяц). Александр Жолобецкий зарегистрировал 21 законопроект (в среднем 0,8 месяц), а наименьшее количество законопроектов у Аркадия Корнацкого - 4 проекта (меньше одного в месяц 0,1).
Гражданский консультант «ОПОРЫ» Дмитрий Баштовой отметил, что в среднем 74% зарегистрированных законопроектов депутатов Николаевщины сейчас ожидают рассмотрения или обрабатываются в комитетах. В то же время 18,5% законодательных инициатив Николаевских мажоритарщиков сняты с рассмотрения, из них у Корнацкого - 25%, у Вадатурского - 8%, у Ильюка 21%, у Жолобецкого - 24%, у Козыря - 18% и у Ливика - 14%.
«Если проанализировать процент принятых законов относительно общего количества зарегистрированных законопроектов, то самый высокий процент имеет Александр Ливик - 17% законодательных инициатив депутата стали законами, а это 5 действующих актов. Также, относительно большой процент у Бориса Козыря - 16%, что составляет 7 законов. Ни одного принятого закона у Аркадия Корнацкого, 6% (5 законов) имеет Андрей Вадатурский, 5% (1 закон) - Александр Жолобецький и 4% (1 закон) в Артем Ильюк», - говорится в сообщении.
Что касается законопроектов, которые имеют отношение к Николаевской области, больше соответствующих законопроектов зарегистрировал Ливик, у которого 17% проектов касаются именно проблем региона. У Жолобецкого 9% зарегистрированных инициатив по области, по 7% у Козыря и Ильюка. Меньше соответствующих инициатив у Вадатурского - 2% и Корнацкого - 0%.
В то же время законопроектов, которые касались пунктов предвыборной программы депутата, оказалось 75% у Корнацкого, 29% у Козыря, 24% у Вадатурского, 13% у Ливика, 9% Жолобецкого и 0% у Ильюка.
Также сообщается, что за 2,5 года чаще всего из николаевских депутатов в парламенте выступал Вадатурский - 15 раз. Жолобецкий выступал в парламенте 6 раз, Ильюк - 5 раз, Козырь - 2 раза, Корнацкий - 1 раз и ни разу не выступал Ливик. Следует отметить, что выступления, которые содержали только просьбу передать слово другим депутатам, не учитывались.
Также в организации показали, каким образом нардепы исполняли свои обязанности, посещая заседания комитета и заседаний Верховной Рады.
«За 2,5 года лучший показатель у Андрея Вадатурского и Бориса Козыря, которые имеют 89% и 86% присутствия соответственно. Александр Ливик присутствовал на 79% заседаниях своего комитета, Александр Жолобецкий на 75%, Артем Ильюк на 46%. Худшую посещаемость имеет Аркадий Корнацкий - 2%, что составляет всего одно заседание за 2,5 года»
«Как показывает анализ письменной регистрации народных депутатов Николаевщины, мажоритарщики в среднем присутствовали на 85% заседаний парламента. Самый высокий показатель имеет Артем Ильюк - 99% присутствия по письменной регистрации. Александр Ливик имеет 95%, Александр Жолобецкий - 93%, Андрей Вадатурский и Борис Козырь по 85%, и наименьшее количество посещенных заседаний имеет Аркадий Корнацкий - 53%.»
В то же время, «ОПОРА» проанализировала и присутствие народных депутатов по голосованиям, и здесь уже наибольший показатель участия в голосованиях оказался у Вадатурского - 99%. Ливик и Козырь имеют присутствие в голосованиях - 95%, Жолобецкий - 89%, Корнацкий - 74% и Ильюк- 70%.
Примечательно, что в среднем в 45% случаях мажоритарщики Николаевщины не высказывают своей позиции и просто не голосуют, в то время как их карточки находятся в электронной системе Рада.
- Наибольший такой показатель у Аркадия Корнацкого - 58%, наименьший у Артема Ильюка - 38%. Пять народных депутатов редко голосуют против и давят соответствующую кнопку в 1% случаев. Чаще всего голосует «против» - Артем Ильюк, который нажал красную кнопку в 3% случаев - 300 раз. Больше голосовал «за» Андрей Вадатурский - 54% случаев, меньше у Аркадия Корнацкого - 10% голосований. Кнопку «воздержался» больше давил Артем Ильюк в 9% случаев, меньше Борис Козырь - 3% голосований, - рассказал Баштовой.
Что касается активности на избирательном округе, в среднем больше активностей в округе проводит Жолобецкий, который имеет 7 активностей в месяц. Вадатурский в среднем проводит 4 активности в месяц, Козырь и Ливик по 3 активности, и чуть менее 3 активностей имеет Ильюк и Корнацкий - 2,7 активностей.
Согласно проведенному мониторингу, больше личных приемов проводили два депутата: Ливик и Вадатурский, которые в среднем проводили 3,4 и 3 приема в месяц. Один прием в месяц проводит Ильюк, а Козырь и Корнацкий в среднем проводят один прием на два месяца. Меньше всего личных приемов зафиксировали у Жолобецкого - в среднем один прием на три месяца.
Относительно участия в работе органов местного самоуправления, в среднем, больше активностей в месяц было у Ливика и Козыря - по два участия в работе органов местного самоуправления. Вадатурский в среднем полтора раза коммуницировал с представителями местного самоуправления в месяц, Корнацкий и Жолобецкий имеют чуть меньше одной соответствующей активности, и меньше всех у Ильюка - одна активность на пять месяцев.
Ранее сообщалось, что народный депутат Антон Яценко, входящий в депутатскую группу «Відродження», умудрился дважды проголосовать за шестерых коллег, пока законопроект принимался за основу и в целом.