«Благо, что не на голову»: Жительница Николаева заявила, что на неё упал кусок бетона с фасада гостиницы «Украина»

В Николаеве в среду, 20 июня, на женщину упал кусок бетона с фасада гостиницы «Украина».

Об этом сообщила пострадавшая Екатерина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, она выходила из отделения банка, когда на нее упал кусок бетона. Сейчас жительница Николаева находится в БСМП.

«Благо, что не на голову и не на сына, стоящего рядом, присматривающего за нашими велосипедами. Он просто стоял ждал меня. Я в шоке. Чуть не отъехала, когда мазалась зелёнками и бинтовалась. Самостоятельно. Сейчас в БСМП фиксирую травму», - написала она.

Напомним, что ранее жители дома №21 по улице Лягина пожаловались на неудовлетворительное состояние флигеля «Г», в любой момент может обвалится второй этаж.