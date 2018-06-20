Конституционный суд признал законным президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Конституционный Суд признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности c 1 января 2020 года.

Об этом говорится в заключении суда от 19 июня.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о конституционности законопроекта №7203, вносящем изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Судьей-докладчиком по данному вопросу был Александр Тупицкий.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Конституционный Суд признал, что законопроект Порошенко соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

«В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины», - сказано в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада запустила процедуру отмены депутатской неприкосновенности.