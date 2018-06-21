Во Львове хотят построить 80 площадок для выгула собак

ЛКП «Лев» работает над созданием новых мест для выгула собак во Львове.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой пресс-службу Львовского городского совета.

Сообщается, что по состоянию на 20 июня уже рассмотрено 57 локаций, которые можно обустроить под площадки для выгула домашних любимцев.

По словам директора ЛКП «Лев» Оксаны Кошак, работники коммунального предприятия работают над созданием трех разновидностей локаций: прогулочных площадок открытого и закрытого типа, а также локаций для тренировок собак.

— Мы обустроим прогулочные зоны, где люди смогут гулять с собакой на поводке. Там будет надлежащая инфраструктура и информационные материалы о прогулках с животным на определенной территории и об уборке за своими любимцами, - рассказала Оксана Кошак.

В местах закрытого типа можно будет спустить собаку с поводка, а на тренировочной площадке позаниматься с ней на тренажерах. За 10 лет в ЛКП «Лев» планируют создать около 80 площадок. Места для их обустройства пока определяют.

Напомним, 13 апреля, сотрудники патрульной полиции составили протокол на владельцев животных, гулявших со своими питомцами в сквере на улице Херсонское шоссе.