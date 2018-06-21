Рада приняла закон о запуске Антикоррупционного суда

Верховная Рада в четверг приняла проект закона №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Оно предполагает создание нового суда с месторасположением в Киеве и определяет порядок его формирования.

- Это победа для создания и имплементации антикоррупционного суда, - сказал спикер Андрей Парубий после голосования.

Как известно, 7 июня Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом президентский законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. 11 июня президент подписал его.

Напомним, ранее «Центр противодействия коррупции» заявил, что в законе «О Высшем антикоррупционном суде», «подменили» апелляцию по делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах.