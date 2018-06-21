О «жестокой и беспощадной» войне с коррупцией. Как у нас «провожают» чиновников после позорной взятки

В продолжение поднятой моим коллегой Алексеем Дроздовым темы о преступлении и наказании. Только в данном случае речь пойдет о «жестокой и беспощадной» войне с коррупцией в Украине. Если помните многие, приходя/переходя на новую должность, заявляют, что это второй фронт, где у нас ведется борьба за независимую сильную, соборную страну.

Давайте по хронологии.

19 апреля:

Следователи военной прокуратуры задержали на взятке в размере 2 тысячи долларов начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации Петра Каминского.

Оперативники Управления по защите экономики Нацполиции задокументировали, что высокопоставленный чиновник ОГА вымогал взятку. Он требовал от жителя Николаева взятку за оказание влияния на должностных лиц военного комиссариата в снятии двух мужчин призывного возраста с военного учета и не призыва на военную срочную службу.



26 апреля:

Каминский пошел на сделку с военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины. По словам собеседника издания, Каминский признал свою вину.



8 мая:

Суд наказал пойманного на взятке в 2 тысячи долларов чиновника Николаевской ОГА штрафом в 25,5 тысяч гривен.

Учитывая то, что Каминский до сих пор значится начальником управления

отправила запрос, узнать, что да как… Дозвониться на рабочий оказалось задачей не из простых.

В ответе сказано: 7 мая Каминский уволился сам (то есть впритык с решением суда), обязанности его исполняет Пронин. При увольнении получил почти 70 тысяч гривен (за неиспользованные дни отпуска), ну, так положено по трудовому законодательству (хотя распоряжение, на которое в управлении ссылаются, на сайте ОГА вы не найдете, а если найдете - поделитесь, пожалуйста)).

В принципе, мог себе позволить и три штрафа заплатить, за счет налогоплательщиков. Вот вам и наказание, и урок для «следующих/потенциальных». Человек на пенсии, прокуратура не требовала отстранения/увольнения, разрешила самому принять решение. За былые заслуги? Но какие? Например, вот эти - https://news.pn/ru/politics/191735 ??

Что касается мыслей по поводу того, что это под кого-то место освобождали… ну, есть решение суда, он признал свою вину. Выводы делайте сами.