Рада не поддержала ликвидацию «управления Кононенко» в СБУ, которое обвиняют в давлении на бизнес

Верховная Рада не поддержала поправки в законопроект о нацбезопасности, которые касались ликвидации управления СБУ по борьбе с коррупцией (так называемое управление «К»).

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Ряд депутатов требовали лишить спецслужбу функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией, поскольку, по их словам, эти полномочия уже есть у вновь созданных правоохранительных органов (НАБУ, САП, ГБР), а СБУ использует их, чтобы «кошмарить бизнес» и требовать взятки.

Секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Иван Винник пояснил, что управление «К» остается, но оно должно быть реформировано руководством СБУ.

«Управление «К» не является предметом регулирования [закона о нацбезопасности] – это внутреннее распределение обязанностей в середине СБУ. Около 4 тысяч человек сейчас работают в управлении «К». <...> В связи с новым функционалом, руководитель СБУ сможет определиться, целесообразно ли держать столько людей», – сказал Винник в кулуарах Рады.

Отметим, что в СМИ сообщают что управление «К» СБУ находится под контролем одного из ближайших соратников Порошенко Игорем Кононеко. 16 июля 2016 года Порошенко назначил Павла Демчину, который является товарищем Кононеко, первым заместителем главы СБУ - руководителем Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.