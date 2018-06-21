«Цензура времен Януковича»: «Народный фронт» внес в повестку Рады законопроект, позволяющий блокировать СМИ без суда

Верховная Рада включила в повестку дня законопроект 6688, который позволит блокировать интернет-ресурсы во внесудебном порядке.

Об этом в Facebook сообщает первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова.

«Только что ВР включила в повестку дня законопроект 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил и имеет благородное название– «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере», – отметила она.

Парламентарий указывает, что такими угрозами предлагается считать «осуществление влияния на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами». Авторы законопроекта предлагают считать это составной частью «технологического терроризма».

По словам Черваковой, документ предоставляет СБУ право без решения суда при помощи провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решения прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Штраф для провайдеров в случае невыполнения требований правоохранителей - 1% годового дохода, в случае повторного невыполнения – 5%.

«Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он проталкивает этот законопроект уже год. «Оказание влияния на органы государственной власти» - это любой общественный контроль или обычный пикет - в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов - это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов», – подчеркивает депутат.

По ее словам, противоречивый законопроект «пропихнули» в повестку дня лишь с третьей попытки. В апреле сообщалось, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский инициирует введение уголовной ответственности СМИ «за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо неправдивых данных».

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.