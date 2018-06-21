Кабмин отдал таможню под контроль Нацполиции

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Для повышения таможенных поступлений Кабинет министров расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками. 

Об этом говорится в постановлении правительства №479 от 20 июня.

Согласно документу, полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.

Также полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления Инспектор-2006. В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе Инспектор-2006.

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Напомним, ранее Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.

Роман Свиридов

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