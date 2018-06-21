Рада приняла президентский законопроект о валюте

Верховная Рада сегодня, 21 июня, приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о валюте N8152.

Законопроект поддержали 228 народных депутатов, передают «Лига Новости».

Документом предлагается отменить действующий декрет Кабмина «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Закон вводит новый режим валютного регулирования.

Согласно законопроекту, нормативно-правовыми актами Нацбанка будут определяться: порядок проведения расчетов по валютным операциям; структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.